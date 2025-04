Surpreendente: Lisa choca os colegas com confissão acerca de ex-concorrente

No Big Brother, os concorrentes juntaram-se no jardim para conversar acerca dos mais diversos temas. Em conversa, surgiu o tema de antigas edições do formato, em especial, a edição que viu Inês Morais a levar o prémio de grande vencedora.

Lisa Schincariol abriu o coração e assumiu ser fã da ex-concorrente, tendo contribuído, diversas vezes, para que fosse a vencedora. A concorrente disse, ainda, que Inês Morais fez questão de lhe agradecer todo o apoio. Lisa, uma grande admiradora do jogo de Inês Morais, era presença assídua nas páginas de fãs da ex-concorrente, entrando nas "vaquinhas" de apoio. Na conversa revelou que, no fim do programa, recebeu uma mensagem de agradecimento.

