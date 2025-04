Surpresa! Após término de relação de 17 anos, ex-concorrente (amigo de Rúben Boa Nova) vai ser pai pela primeira vez

A vida dos ex-concorrentes continua fora da casa mais vigiada do País e que o diga Márcio Poças. O jovem de 34 anos, conhecido pela sua breve participação na Casa dos Segredos 6, acaba de partilhar uma das notícias mais felizes da sua vida: vai ser pai pela primeira vez.

O anúncio foi feito nas redes sociais, onde o ex-concorrente e também amigo de Rúben e Tatiana Boa Nova, revelou que a sua atual namorada está grávida. Márcio partilhou com os seguidores este momento especial: "A viagem da nossa vida", escreveu.

Márcio Poças ficou conhecido do grande público em 2016, quando tentou entrar na sexta edição do popular reality show da TVI. Na altura, apresentou-se ao lado da então namorada, Daniela Filipa, com quem formava um casal.

No entanto, apesar de terem chegado a entrar na casa, o percurso foi curto: foram rejeitados pela Voz logo na primeira gala e acabaram por ficar à porta da competição, levando ao segredo em comum dos dois: "Ficámos à porta casa".

Apesar do mediatismo gerado pela sua curta passagem pelo programa, Márcio manteve uma presença discreta nos anos seguintes. A relação com Daniela acabaria por chegar ao fim, após 17 anos juntos e ambos seguiram caminhos diferentes.

Agora, numa nova fase da vida e com uma nova companheira ao seu lado, Leonor Fernandes, Márcio prepara-se para aquele que promete ser o maior e mais emocionante dos desafios: a paternidade.

As mensagens de carinho e felicitações não tardaram a chegar, com muitos fãs a congratulá-lo pela novidade.