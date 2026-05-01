Surpresa! Ex-concorrente do Big Brother anuncia gravidez com os registos mais fofos de sempre

Ainda se lembra de Aurora Sousa? Ficou conhecida do público quando entrou no Big Brother 2021 e, depois de ter estado uns tempos longe dos holofotes, volta a ser tema: é que a ex-concorrente está grávida!
Esta quinta-feira, 30 de abril, Aurora Sousa recorreu às redes sociais para contar aos seus seguidores a novidade. A jovem partilhou um vídeo romântico, ao lado do namorado, Telmo Pinheiro, em que exibe a barriguinha de grávida.
«O capítulo mais bonito começa agora», escreveu, na legenda daquela partilha, onde surge com o companheiro a segurar uma ecografia e uns sapatinhos de bebé.
Pode ver tudo aqui:
Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Aurora Sousa que preparámos para si!