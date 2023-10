Susana Dias Ramos como nunca a viu! O lado mais ousado e sensual da comentadora

Há 48 min

Susana Dias Ramos protagoniza uma das capas da revista CRISTINA do mês de outubro. «Duas capas iguais, com julgamentos diferentes», pode ler-se na legenda da publicação.

Numa das capas, Susana Dias Ramos surge rodeada de vários homens e é-lhe associado o termo «hooker», que a revista CRISTINA descreve como sendo «uma mulher livre, confortável com o próprio corpo. Não se importa com o que os outros dizem». Por sua vez, na segunda capa da revista, o ator Rodrigo Soares aparece com várias mulheres à sua volta e é adjetivado de «playboy», ou seja, «um homem ou rapaz que procura prazeres e diversões e tem uma vida social intensa, com fama de conquistador».

«Faço isto por mim, pela minha mãe, pela minha avó e por todas as mulheres da minha vida», disse a comentadora do Big Brother.

Veja as fotos da sessão fotográfica ousada.