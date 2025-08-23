Tal mãe, tal filha. Sofia Sousa e Yasmin Dafne estão iguais

Ao Minuto

22:13
«Queres falar de mães, hiena? (...) Tu és suja e baixa!»: Mãe de Viriato reage a discussão feroz do filho
04:20

«Queres falar de mães, hiena? (...) Tu és suja e baixa!»: Mãe de Viriato reage a discussão feroz do filho

22:00
Daniela Santos e tia de Afonso Leitão entram num breve despique em direto
02:21

Daniela Santos e tia de Afonso Leitão entram num breve despique em direto

21:52
Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? Eis a resposta da fiel amiga Rita Almeida
02:09

Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? Eis a resposta da fiel amiga Rita Almeida

21:50
«A Jéssica comprou uma guerra com a Catarina»: Rita Almeida revela publicação que pode ter levado à "vingança" da amiga
01:44

«A Jéssica comprou uma guerra com a Catarina»: Rita Almeida revela publicação que pode ter levado à "vingança" da amiga

21:40
«Está uma casa inteira contra ele»: A cara impagável de Daniela Santos ao ouvir a família de Afonso em direto
01:34

«Está uma casa inteira contra ele»: A cara impagável de Daniela Santos ao ouvir a família de Afonso em direto

20:10
"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso
04:53

"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso

19:40
Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»
02:03

Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»

19:37
Momento hilariante: Afonso Leitão reage aos «rituais da 'Turma da Mónica'»
02:01

Momento hilariante: Afonso Leitão reage aos «rituais da ‘Turma da Mónica’»

19:20
«Para mim é o arquétipo de mulher»: Viriato Quintela esclarece o que sente por Ana Duarte
02:26

«Para mim é o arquétipo de mulher»: Viriato Quintela esclarece o que sente por Ana Duarte

19:14
Tensão na casa. Kina e Afonso em confronto aceso por… salame?
03:34

Tensão na casa. Kina e Afonso em confronto aceso por… salame?

18:59
«Não te admito! Que seja a última vez que...»: Kina fica fora de si e parte ao ataque a concorrente
03:33

«Não te admito! Que seja a última vez que...»: Kina fica fora de si e parte ao ataque a concorrente

18:45
Por esta ninguém esperava: Miranda tem ciúmes de... Ana Duarte por causa de Afonso?
02:41

Por esta ninguém esperava: Miranda tem ciúmes de... Ana Duarte por causa de Afonso?

18:36
«Para mim, o que tens contra mim tem um nome e é...»: Jessica dispara e concorrente deixa-a a falar sozinha
02:56

«Para mim, o que tens contra mim tem um nome e é...»: Jessica dispara e concorrente deixa-a a falar sozinha

18:25
«Acho deplorável (...) Tu vais queimar a tua imagem lá fora»: Miranda em troca acesa de farpas com concorrente
01:56

«Acho deplorável (...) Tu vais queimar a tua imagem lá fora»: Miranda em troca acesa de farpas com concorrente

18:18
Drone com comida? Desesperada, Kina pede ajuda ao público
01:57

Drone com comida? Desesperada, Kina pede ajuda ao público

18:11
«Isso é o que me dói mais aqui dentro (...) é uma tortura»: Ana Duarte abre o coração perante concorrente
01:43

«Isso é o que me dói mais aqui dentro (...) é uma tortura»: Ana Duarte abre o coração perante concorrente

17:08
Pura emoção: Big Brother responde a pedido de concorrente e Bruna emociona-se ao ouvir a filha
02:38

Pura emoção: Big Brother responde a pedido de concorrente e Bruna emociona-se ao ouvir a filha

16:30
«Gostava de estar com a minha filha...»: Viriato faz desabafo sentido e inesperado
04:12

«Gostava de estar com a minha filha...»: Viriato faz desabafo sentido e inesperado

16:27
«O programa voltou a unir-nos»: Jéssica Vieira fala da reaproximação a pessoa muito importante da sua vida
01:39

«O programa voltou a unir-nos»: Jéssica Vieira fala da reaproximação a pessoa muito importante da sua vida

15:12
Jéssica sem rodeios para Miranda «Se ex fosse bom era atual»
04:01

Jéssica sem rodeios para Miranda «Se ex fosse bom era atual»

14:41
Miranda provoca Ana durante discussão e a cantora afirma: «Querias ser a Ana Duarte mas não consegues»
03:06

Miranda provoca Ana durante discussão e a cantora afirma: «Querias ser a Ana Duarte mas não consegues»

14:38
Ana em picardias com Afonso e Catarina Miranda ironiza «Amiga do coração»
03:34

Ana em picardias com Afonso e Catarina Miranda ironiza «Amiga do coração»

14:20
Ana Duarte irrita-se com Afonso e Catarina por não ajudarem nas limpezas: «isto não é a tarefa semanal»
01:34

Ana Duarte irrita-se com Afonso e Catarina por não ajudarem nas limpezas: «isto não é a tarefa semanal»

12:42
Bruna fora de si para Viriato «anormais»
01:30

Bruna fora de si para Viriato «anormais»

12:39
Afonso não larga Viriato e há discussão à mesa: «Respira, tem calma»
07:02

Afonso não larga Viriato e há discussão à mesa: «Respira, tem calma»

Tal mãe, tal filha. Sofia Sousa e Yasmin Dafne estão iguais

  Big Brother
  Hoje às 15:00
Tal mãe, tal filha. Sofia Sousa e Yasmin Dafne estão iguais - Big Brother

Sofia Sousa e a filha, Yasmin Dafne, estão cada vez mais parecidas. Veja as fotos que estão a dar que falar.

As redes sociais têm sido palco de inúmeros comentários: Yasmin Dafne, filha de Sofia Sousa, está cada vez mais crescida e a sua semelhança com a mãe é verdadeiramente impressionante. Com traços faciais delicados, olhar expressivo e uma postura que denota segurança, a jovem tem vindo a destacar-se nas fotografias partilhadas por Sofia e pela avó, Teresa Silva. Desde o sorriso característico até à forma de estar diante da câmara, tudo nela faz lembrar a ex-concorrente da quarta edição do “Secret Story – Casa dos Segredos”.

O carinho e a admiração do público por esta ligação mãe e filha são visíveis nas reações e comentários que acompanham cada nova publicação.

Recorde-se que a história de Yasmin ganhou notoriedade pública durante o “Secret Story 4”, quando foi revelado o segredo partilhado por Sofia Sousa e Tierry Vilson: “Temos uma filha em comum”. Na altura, a existência da criança era desconhecida da maioria dos concorrentes e do público, o que conferiu ao momento um impacto mediático considerável e tornou o segredo um dos mais marcantes da edição.

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Hoje às 17:41

Ex-estrela de reality show em polémica: Samantha Faiers admite que filhos não usam protetor solar

Hoje às 17:28

Bolo especial, look elegante e convidados de luxo: Marcia Soares celebra 32 anos com festa de arromba

Ontem às 09:59

Em partilha rara da família, Bárbara Parada mostra 'tesourinhos' antigos inéditos

21 ago, 16:50

Manuel Melo entra na casa e concorrentes ‘congelam’. Mas há quem chore e estas imagens são a prova

21 ago, 11:24

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

21 ago, 09:38
Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto

Hoje às 17:08

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Hoje às 17:41

Ex-concorrentes do Love on Top desmarcam casamento à ultima hora. E nós já sabemos o motivo

Hoje às 16:12

Love on Top: Lembra-se de Bernardo Girão e Cláudia Sousa? Ainda estão juntos!

24 jan 2023, 11:03

Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Hoje às 17:36
Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Hoje às 17:36

Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto

Hoje às 17:08

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

Hoje às 16:14

Ex-concorrentes do Love on Top desmarcam casamento à ultima hora. E nós já sabemos o motivo

Hoje às 16:12

Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»

Ontem às 18:03
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Luís Gonçalves revela por que se afastou de Carina Frias após o "Big Brother"

Há 2h e 55min

Irreconhecível, Marco Costa fala sobre operação "que correu mal"!

Hoje às 16:11

Revelado segredo... que envolve a irmã de Jéssica Antunes e Cristiano Ronaldo!

Hoje às 13:07

No Dubai, Liliana Aguiar passa fome? Há uma foto que é esclarecedora!

Hoje às 12:39

Em saída à noite, Joana Diniz diverte-se com conhecido cantor: "Parti tantos coraçõezinhos..."

Hoje às 11:59
Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

Ontem às 10:40

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

21 ago, 19:36

Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante

21 ago, 19:29

Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês»

21 ago, 19:25

Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother

21 ago, 19:22
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
