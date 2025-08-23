Tal mãe, tal filha. Sofia Sousa e Yasmin Dafne estão iguais

As redes sociais têm sido palco de inúmeros comentários: Yasmin Dafne, filha de Sofia Sousa, está cada vez mais crescida e a sua semelhança com a mãe é verdadeiramente impressionante. Com traços faciais delicados, olhar expressivo e uma postura que denota segurança, a jovem tem vindo a destacar-se nas fotografias partilhadas por Sofia e pela avó, Teresa Silva. Desde o sorriso característico até à forma de estar diante da câmara, tudo nela faz lembrar a ex-concorrente da quarta edição do “Secret Story – Casa dos Segredos”.

O carinho e a admiração do público por esta ligação mãe e filha são visíveis nas reações e comentários que acompanham cada nova publicação.

Recorde-se que a história de Yasmin ganhou notoriedade pública durante o “Secret Story 4”, quando foi revelado o segredo partilhado por Sofia Sousa e Tierry Vilson: “Temos uma filha em comum”. Na altura, a existência da criança era desconhecida da maioria dos concorrentes e do público, o que conferiu ao momento um impacto mediático considerável e tornou o segredo um dos mais marcantes da edição.