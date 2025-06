Tal pai, tal filho. Filho bebé de Miguel Vicente em versão diabinho loiro (Fotos)

Miguel Vicente está esta manhã no programa Dois às 10, da TVI, a apresentar o filho, Duarte, de cinco meses. O vencedor do Big Brother 2022 está a abordar vários assuntos da sua vida, nomeadamente o lançamento da sua marca: a Burn It. Esta marca é inspirada nas frases mais marcantes de Miguel Vicente no Big Brother 2022, que ficou conhecido pela expressão «deixa arder» e é apelidado, até aos dias de hoje pelos fãs do Big Brother, de Diabo Loiro.

Miguel Vicente fez questão de vestir o filho à sua imagem e semelhança. Duarte surgiu em antena vestido com um body da Burn It com a imagem de um diabo loiro. É caso para dizer: tal pai, tal filho!

Percorra a galeria e derreta-se com as fotografias de Duarte, o pequeno diabo loiro.

