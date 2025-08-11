Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Portugal viveu mais um fim de semana de muita aflição com vários incêndios a provocarem momentos de pânico e muita preocupação. Centenas de bombeiros têm feito de tudo para combater as chamas e ajudarem a salvar os bens e as casas das populações afetadas.

Telmo Ferreira, concorrente da primeira edição do Big Brother, foi uma vez mais chamado para o combate às chamas. O marido de Célia é bombeiro há muitos anos e está, uma vez mais, na linha da frente do combate aos incêndios.

No Instagram, Telmo publicou imagens impressionantes no Terreno, num incêndio na Covilhã, que provam a bravura dos homens que enfrentam o risco para proteger as populações.

