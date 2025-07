Teresa Silva mostra fotos raras do filho Tierry e da neta: Não vai acreditar como estão diferentes

Teresa Silva surpreendeu os seguidores ao partilhar fotografias raras e inéditas do filho, Tierry Vilson, ex-concorrente do Secret Story, e da neta, Yasmin Dafne, filha de Tierry com Sofia Sousa, também ela ex-concorrente.

«Por Lisboa...», escreveu a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora. Nas imagens é possível ver Teresa, na companhia da neta mais velha, do marido, Jorge, do filho Tierry, e da mulher deste com a filha mais nova.

Através das imagens é possível ver a evolução gigante da pequena Yasmin, que ficou conhecida do público ainda bebé por ser filha de Tierry Vilson e Sofia Sousa, que entraram no Secret Story 4 com o segredo «temos uma filha em comum».

Atualmente Yasmin Dafne tem 11 anos e está uma menina-mulher. Também Tierry está muito diferente. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens.