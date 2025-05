Toda de branco, Bárbara Parada arrasa nas redes sociais e o motivo é especial: As imagens aqui

Bárbara Parada voltou a surpreender com estilo e atitude! A ex-concorrente do Big Brother marcou presença no concerto de Zé Felipe, em Guimarães, e o look escolhido não deixou ninguém indiferente.

Com um conjunto branco que combinava elegância e ousadia, Bárbara brilhou entre os fãs do cantor brasileiro — que recentemente anunciou a separação de Virginia Fonseca. A presença da influenciadora foi inesperada e deu ainda mais destaque a uma noite já marcada pela emoção.

Entre sorrisos, poses descontraídas e momentos de pura alegria, Bárbara mostrou, mais uma vez, que sabe como marcar presença — com simplicidade, mas sempre com impacto.