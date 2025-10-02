Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Maiara, a filha mais velha de Sónia Jesus, está a crescer a olhos vistos e as mais recentes fotografias partilhadas pela ex-concorrente do Big Brother são a prova disso. A jovem, que acaba de completar 14 anos, surgiu confiante, elegante e até já se maquilha, mostrando um estilo cada vez mais próprio.

Na publicação de Sónia nas redes sociais, é possível ver momentos da festa de aniversário da adolescente, onde o sorriso, a vaidade e a cumplicidade com a mãe estiveram em destaque.

Os seguidores de Sónia Jesus não ficaram indiferentes e encheram a caixa de comentários com elogios à beleza e maturidade de Maiara, que se tem vindo a afirmar como uma jovem cheia de personalidade.

Percorra a galeria e veja como está crescida a filha da ex-participante do Big Brother 2020.

Veja a publicação aqui:

