Ao Minuto
13:18
02:02
Beijo no pé e olhares calientes! A temperatura sobre entre Mariana Sá e Miguel no quarto
13:13
05:52
«Estou a tentar resolver e tu nem chegas perto!»: Íris mostra-se triste com postura de Sara
12:59
05:44
«Eu partia isto tudo!»: Mariana Salgueiro defende postura de Ana Luísa após discussão com Tatiana
12:55
03:12
João Ventura e Mariana Salgueiro resolvem divergências e acabam abraçados e emocionados: «Comoveu-me...»
12:54
01:41
Joaquim comenta relação de João Ventura e Mariana Salgueiro: «Passar à frente, fazer as pazes...»
12:33
06:27
Mariana Sá implacável com Sara: «Desde que vim para a Casa da Avó, nunca mais quiseste saber»
12:25
02:20
Pedro e Sara esclarecem mal-entendido: «Fiquei triste porque falaste em frente a toda a gente»
12:22
07:15
Tatiana deixa aviso aos colegas: «Vim para mostrar que dá para vencer com amor e humor!»
12:15
06:22
Tatiana não perdoa Ana Luísa: «Se calhar o meu coração é bem maior do que o teu! Não quero falar mais»
12:05
02:51
Tatiana 'explode' com Ana Luísa durante dinâmica: «Eu não aceito que digam coisas que não são verdade!»
11:47
02:33
Tatiana indignada com postura de Ana Luísa: «Está a prejudicar-se. Não sabe onde se meteu»
11:23
03:10
«Há pessoas que são boas a afogar-se»: João Ventura e Vanessa juntam-se para o corte e costura
11:08
02:19
«Foi um beijo apaixonado»: Mariana Sá e Miguel contam ao colegas o que aconteceu durante a noite
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
«Estou a tentar resolver e tu nem chegas perto!»: Íris mostra-se triste com postura de Sara
Há 48 min
«Eu partia isto tudo!»: Mariana Salgueiro defende postura de Ana Luísa após discussão com Tatiana
Há 1h e 2min
João Ventura e Mariana Salgueiro resolvem divergências e acabam abraçados e emocionados: «Comoveu-me...»
Há 1h e 6min
Joaquim comenta relação de João Ventura e Mariana Salgueiro: «Passar à frente, fazer as pazes...»
Há 1h e 7min
Mariana Sá implacável com Sara: «Desde que vim para a Casa da Avó, nunca mais quiseste saber»
Há 1h e 28min
Pedro e Sara esclarecem mal-entendido: «Fiquei triste porque falaste em frente a toda a gente»
Há 1h e 36min
Tatiana deixa aviso aos colegas: «Vim para mostrar que dá para vencer com amor e humor!»
Há 1h e 39min
Este biquíni de Cristina Ferreira está a fazer furor. E nós sabemos onde pode comprá-lo
Há 1h e 41min
Mais Vistos
Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»
Ontem às 14:35
Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»
Há 3h e 3min
Após se apaixonar no Big Brother e terminar relação, este ex-concorrente surpreende ao mostrar nova namorada
Hoje às 09:42
Notícias
Este biquíni de Cristina Ferreira está a fazer furor. E nós sabemos onde pode comprá-lo
Há 1h e 41min
Mensagem para Ronaldo? Carolina Pinto deixa declaração enigmática: «O respeito pelas conquistas devia falar mais alto»
Há 1h e 45min
Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»
Há 3h e 3min
Apresentador da TVI surpreende com declaração pública a Tony Carreira: «Escolheu transformar o sofrimento em amor»
Há 3h e 11min
EXCLUSIVOS BB
02:06
Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente
Ontem às 19:10
01:35
Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»
Ontem às 18:46
00:59
«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida
5 jul, 22:50
02:10
A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou
29 jun, 00:10
FORA DA CASA
Este biquíni de Cristina Ferreira está a fazer furor. E nós sabemos onde pode comprá-lo
Há 1h e 41min
O biquíni viral de Cristina Ferreira é de uma marca portuguesa e está a ser muito procurado. As fotos da apresentadora revelam o motivo
Há 1h e 52min
Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»
Há 3h e 3min
Apresentador da TVI surpreende com declaração pública a Tony Carreira: «Escolheu transformar o sofrimento em amor»
Há 3h e 11min
TVI Reality
Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total
6 jul, 00:13
A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»
5 jul, 23:42
03:54
O que se passou durante a noite na casa principal? Tatiana condena Nuno por não saber a fofoca completa
5 jul, 13:50
Outros Sites
Após acidente, Marco Costa conhece trágica história e assume: "É bom estar vivo"
Há 3h e 5min
selfie
«Completamente despedaçado»: após anunciar gravidez, ex-concorrente do Big Brother comunica perda da filha
Hoje às 09:39
tvi
Maria Botelho Moniz emociona-se durante a gala do Big Brother Verão. E o motivo não podia ser mais comovente
Hoje às 09:21
tvi