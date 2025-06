Top 10: Eles fizeram subir a temperatura na casa... e estes são os momentos mais calientes!

O amor é das coisas mais bonitas que se pode viver e os reality shows em Portugal foram palco de alguns dos mais tórridos romances.

Fizemos um top 10 dos casais que protagonizam os momentos mais calientes dos reality shows e em primeiro lugar estão, sem sombra para dúvidas, Sara Sistelo e Moisés Figueira, d'O Triangulo.

Em segundo lugar, Jéssica e Renato, do Big Brother - A Revolução e, a fechar o pódio, estão Jéssica e Pedro do Big Brother 2020.

Andreia Silva e Rui Rodrigues, ex-concorrentes do Love on Top, ocupam o quarto lugar deste ranking, seguidos por Margarida e Gonçalo da Casa dos Segredos 8.

A presente edição do Big Brother 2025 também está representada, com Diogo Bordin e Carolina Braga a ocuparem a sexta posição, seguidos por Bruno Savate e Joana Albuquerque, que se conheceram no Big Brother - Duplo Impacto.

Os três últimos lugares do ranking são ocupados por Ana Catharina e Diogo do Big Brother 2020 (8.º lugar), Bruna Gomes e Bernardo Sousa do Big Brother Famosos 2 (9.º lugar) e, por fim, por Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, do Big Brother Famosos 1.

Percorra a nossa galeria e veja alguns dos momentos mais tórridos destes casais que tanto amor espalharam pela casa mais vigiada do País.