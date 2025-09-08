Ao Minuto

16:50
«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão - Big Brother
02:50

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

16:47
Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado - Big Brother
05:29

Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado

16:37
Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido - Big Brother
09:19

Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido

14:51
Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa» - Big Brother
03:09

Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

12:16
Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma - Big Brother
06:41

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

12:10
Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada - Big Brother
02:59

Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada

12:06
Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica - Big Brother
03:05

Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica

12:06
Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar - Big Brother
02:40

Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar

12:04
Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa» - Big Brother
07:46

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

12:01
Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela» - Big Brother
08:55

Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»

11:58
Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se» - Big Brother
10:03

Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se»

11:20
Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha» - Big Brother
01:23

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

09:35
Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica» - Big Brother
08:33

Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»

09:19
Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se - Big Brother
05:46

Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se

00:46
Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas» - Big Brother
03:22

Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas»

00:37
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes» - Big Brother
01:44

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

00:29
Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente» - Big Brother
05:44

Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente»

00:17
Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala - Big Brother
03:31

Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala

22:14
Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior - Big Brother
03:50

Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior

22:13
Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo» - Big Brother
08:08

Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo»

22:04
Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso» - Big Brother
05:18

Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso»

21:41
Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte - Big Brother
02:47

Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte

21:34
Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não» - Big Brother
07:10

Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não»

21:27
Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?» - Big Brother
03:31

Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?»

19:55
Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável» - Big Brother
03:10

Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Sem ideias para o jantar? Siga esta receita rápida e proteica e faça um brilharete

Há 6 min

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

Há 21 min

Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado

Há 24 min

Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido

Há 34 min

Apresentador do BB prepara o jantar, mas é um detalhe no espelho que rouba a atenção dos fãs

Há 45 min

Feliz e apaixonado: As melhores imagens de Nuno Eiró junto do namorado Paulo Oliveira

Há 46 min

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Há 1h e 16min

Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

Há 1h e 34min

Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

Há 2h e 20min

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Há 3h e 33min

Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs

Hoje às 13:02

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Hoje às 12:16

Mais Vistos

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

9 set, 17:13

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Há 3h e 33min

Tragédia familiar: Aos 43 anos, produtora de famoso reality show morre após dar à luz

Há 3h e 37min

Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Ontem às 10:02

Revelação de sexo «nunca vista»: Vânia Sá grava «o vídeo mais esperado». Com um astro da música portuguesa

Hoje às 10:49
Ver Mais

Notícias

Sem ideias para o jantar? Siga esta receita rápida e proteica e faça um brilharete

Há 6 min

Apresentador do BB prepara o jantar, mas é um detalhe no espelho que rouba a atenção dos fãs

Há 45 min

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Há 1h e 16min

Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

Há 1h e 34min

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Há 3h e 33min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Sem ideias para o jantar? Siga esta receita rápida e proteica e faça um brilharete

Há 6 min

Apresentador do BB prepara o jantar, mas é um detalhe no espelho que rouba a atenção dos fãs

Há 45 min

Feliz e apaixonado: As melhores imagens de Nuno Eiró junto do namorado Paulo Oliveira

Há 46 min

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Há 1h e 16min

Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

Há 1h e 34min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Adriano Silva Martins admite: "Nem nos meus melhores sonhos me passou pela cabeça"

Há 1h e 14min

Cristina Ferreira questiona: "Muitos dizem que se a Catarina Miranda ganhar merece. Porquê?"

Há 3h e 23min

Bruna Gomes abre o coração sobre luta contra a depressão e revela: "Não me sentia confortável"

Ontem às 19:23

Com companhia especial, Carolina Braga assume: "Amor da minha vida"

Ontem às 18:38

Miguel Vicente expõe ameaça que coloca filho em perigo: "O Duarte vai ser raptado"

Ontem às 15:59
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

9 set, 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

9 set, 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais