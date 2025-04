Transformação radical. Noiva de Marco Costa perde vários quilos e o resultado é impressionante

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, fez uma transformação impressionante de visual. A influencer mudou de estilo de vida e os resultados estão à vista. Carolina Pinto já veio explicar que passou muitos anos a «queixar-se e auto criticar-se», mas que agora mudou a sua postura e alimentação.

«Desde que me lembro nunca me senti suficiente. A minha relação com o meu corpo sempre me limitou, a nível pessoal e profissional. Hoje tenho a certeza absoluta que já podia ter feito muito mais do que aquilo que fiz. Passei muitos anos a queixar-me, a auto criticar-me, frustrada por não vestir uns calções por conta de toda a celulite que sempre tive e que ninguém vê, porque aqui normalmente vocês só vêm aquilo que nós realmente queremos», explicou.



«Quando fiz a avaliação no ginásio e me deparei com uma quantidade imensa de massa gorda, congelei. De quem é a culpa? De quem não faz absolutamente nada para mudar! De quem não tem disciplina, nem respeito por si próprio. De quem não tem educação a comer e acha que é só desta vez, o desta vez sai caro. Três semanas se passaram, reeduquei-me a nível alimentar, e fiz com que a minha rotina de treino fosse consistente. 3 semanas, menos 4kg e mais importante do que estes kilos. a confiança em mim!», disse ainda.

«Os 32 anos, a companheira do conhecido pasteleiro e ex-concorrente da Casa dos Segredos tem partilhado a sua evolução nas redes sociais, com o objetivo de inspirar e motivar aqueles que a acompanham. Em apenas seis semanas, Carolina conseguiu perder 9 kg, ganhar 2 kg de massa muscular.



Numa outa publicação, feita na rede social Instagram, Carolina argumenta que «a mente comanda o corpo» ao mostrar os resultados visíveis da perda de peso. «Quando achares que é impossível por favor lembra-te de mim. Somos a mesma pessoa, com mais disposição, com mais força com um sono melhor, com menos stress, com mais saúde e mais confiante. Os resultados vão muito mais além da estética. ‘O corpo alcança aquilo que a mente acredita!’ Alguém me disse isto, e é verdade», disse ainda.

