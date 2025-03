Troca de olhares e sorrisinhos! Diogo Bordin e Carolina Braga protagonizam momento cúmplice

Troca de elogios no armazém! Diogo Bordin elogia Carolina Braga, mas a concorrente reage com uma resposta inesperada. Será apenas brincadeira ou há química no ar?

Os colegas não deixaram passar! Entre risos e provocações, os concorrentes já lançam suspeitas sobre um possível romance na casa mais vigiada do país.

O ambiente no Big Brother 2025 ganha cumplicidade com um momento inesperado entre Diogo Bordin e Carolina Braga. Durante uma conversa no armazém, Diogo não poupou elogios à colega: «que forte, poderosa, independente, autónoma...» O que deixou no ar um clima diferente do normal.

No entanto, Carolina Braga reagiu de forma descontraída, lançando uma pequena picardia: «Não, eu não me inscrevi em programas para casar como o Diogo.»

A resposta da concorrente não passou despercebida, e os restantes colegas no armazém rapidamente entraram na brincadeira. Entre risos e provocações, ouviram-se comentários como: «Tantos elogios... será que há um novo relacionamento na casa mais vigiada do país?»

Este momento fez aumentar a especulação e já é viral! Mas a grande questão fica no ar: Será que a amizade entre Diogo e Carolina pode evoluir para algo mais?

