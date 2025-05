Uau! Márcia Soares deixa todos de queixo caído com look surpreendente

Domingo é dia de gala e Márcia Soares voltou a arrasar na escolha do look para comentar mais uma gala do Big Brother 2025.

A ex-concorrente de 31 anos apostou esta semana num visual totalmente diferente daqueles a que nos tem habituado, mas nem por isso menos deslumbrante.

Desta vez, Márcia optou por um fato preto - calça e blazer - às riscas, da autoria da estilista Fátima Lopes.

Um look diferente, mas que lhe assenta na perfeição. O batom vermelho dá o toque especial de elegância e sofisticação.

