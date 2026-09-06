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Acompanhe ao minuto

Um a um: Conheça os rostos dos novos concorrentes do Big Brother All Stars

  • Filipa Silva
O Big Brother All Stars já começou e nós mostramos os novos concorrentes.

A nova edição do Big Brother All Stars arrancou com um elenco de caras bem conhecidas do público português. Entre antigos protagonistas do reality show, personalidades fortes e concorrentes que ficaram marcados por algumas das maiores polémicas do programa, a casa volta a reunir nomes que prometem dar muito que falar.

Ao longo da primeira gala, Maria Botelho Moniz apresentou, um a um, os concorrentes que aceitaram regressar à experiência. São rostos já conhecidos dos espectadores, mas que chegam agora com novas estratégias, relações do passado e contas por acertar.

Com rivalidades antigas, reencontros inesperados e muita personalidade, estão reunidos todos os ingredientes para uma edição intensa e imprevisível do Big Brother All Stars.

Percorra a galeria e conheça todos os concorrentes.

(Em atualização)

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