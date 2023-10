Há 3h e 40min

Bruna Gomes, comentadora do Big Brother, arrasa a posar de biquíni.

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», tem arrasado nas redes sociais com vários looks em biquíni.

A influencer tem partilhado diversas fotografias em biquíni: estampados, lisos, de cores ou mais neutros, são muitas as opções.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as melhores imagens de Bruna Gomes em biquíni.