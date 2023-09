Um arraso: Veja todos os detalhes do vestido que Cristina Ferreira usou na gala do Big Brother!

11 set, 15:02

Cristina Ferreira deslumbrou na gala de estreia do novo Big Brother. Veja todos os detalhes

A nova edição do «Big Brother» 2023, que estreou este domingo, 10 de setembro, como sempre, a nossa apresentadora, Cristina Ferreira, deslumbrou na escolha do look.

Cristina Ferreira escolheu um vestido vermelho longo, para conduzir esta primeira emissão do novo Big Brother.

A peça deu muito que falar em todas as plataformas digitais pela elegância. A marca do vestido é d Solace Londona e custa 499 libras (582,60 euros).

Para além do vestido, Cristina Ferreira completou o look com umas sandálias e uns brincos grandes, ambos de cor dourada.

Veja a galeria!