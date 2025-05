Um brinde ao bicampeão: Liliana Filipa celebra vitória do Sporting durante as férias no México

O Sporting Clube de Portugal sagrou-se bicampeão de futebol em Portugal e a festa fez-se um pouco por todo o País... mas não só! Liliana Filipa e Daniel Gregório, adeptos acérrimos do clube verde e branco, estão de férias com os filhos, Ariel e Santi, no México, mas nem por isso deixaram de celebrar a vitória dos leões.

Nas redes sociais, Liliana Filipa publicou uma fotografia dos filhos a fazerem a tão famosa máscara de Viktor Gyokeres, o jogador sensação do Sporting. Depois, a influenciadora partilhou um registo de dois copos de tequila, o cocktail escolhido por ela e por Daniel para fazerem o brinde a esta vitória.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens em questão.