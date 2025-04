Um cenário digno de um pedido de casamento: A surpresa de Panelo a Margarida Castro que está a derreter corações

Este sábado, dia 5 de abril, Margarida Castro e Daniel Pereira, mais conhecido como Panelo, recorreram às suas redes sociais para partilhar um momento muito romântico entre o casal.

Como se pode ver pelas fotografias, Daniel Pereira parece ter feito uma surpresa à namorada, na praia. O cenário é de derreter corações! Velas, flores, champanhe, um bolo com uma mensagem romântica, e a vista do mar e do pôr-do-sol, são os ingredientes perfeitos para um final de tarde romântico!

O ex-concorrente do Big Brother 2024 fez questão de dedicar algumas palavras amorosas a Margarida Castro, como por exemplo: "A viver um sonho contigo", "Mulher da minha vida! Nunca senti um amor tão forte, obrigada por seres minha namorada!", ou "Amo-te tanto meu amor, tudo por ti, tudo para ti".

Desde que se conheceram no Big Brother 2024 que a relação de Margarida Castro e Daniel Pereira tem dado que falar. Fora da casa mais vigiada do país, Margarida Castro e Daniel Pereira (Panelo), têm vivido verdadeiros dias de amor, e o casal mostra-se mais apaixonado do que nunca.

No passado mês de fevereiro, Margarida Castro esteve no programa Dois às 10, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e falou sobre o seu relacionamento o com o ex-concorrente. Além disso, revelou o segredo para o sucesso da relação. Recorde esse momento, no vídeo em baixo.

Com esta nova partilha, o casal parece viver dias de sonho!