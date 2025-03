Um furacão dentro e fora da casa do Big Brother: as melhores fotografias de Carolina Braga

Nasceu no Brasil, em Belém do Pará. É filha de pai português e mãe brasileira. Trabalha como gestora de pacientes numa clínica dentária. Vive sozinha com o cão e a gata e, neste momento, está solteira.

Define-se como intensa, autêntica e sensível e assume que não é de meios termos - ou ri muito, ou leva as coisas demasiado a sério. No Big Brother, o maior desafio será a exposição constante, num mundo que é muito diferente do seu.

Lida mal com a arrogância, com a desorganização, com a falta de higiene e, sobretudo, com determinados barulhos. É muito competitiva, garante que está pronta para lutar pelo prémio final.