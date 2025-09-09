Uma grávida cheia de energia. Estas são as fotografias únicas de Vânia Sá

Vânia Sá tem encarado a gravidez com uma postura positiva e enérgica, desvalorizando críticas e reforçando que «gravidez não é doença». A ex-concorrente de reality shows destacou que se sente com ainda mais vitalidade nesta fase, assegurando que consegue manter o seu ritmo habitual de vida. Para Vânia, estar grávida não significa abdicar de momentos de lazer ou da sua vida social, mas sim aprender a vivê-los de forma equilibrada.

A influenciadora tem também sublinhado a importância das precauções, frisando que não coloca em risco a própria saúde nem a do bebé.