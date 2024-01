Há 3h e 23min

O «Dois às 10» desta segunda-feira começou com a recriação da fotografia de Cristina Ferreira, partilhada nos últimos dias, nas Maldivas.

«O Cláudio está ciumento 😂», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publciação.

Cláudio Ramos questionou a apresentadora sobre a viagem e perguntou: «Tens aliança?».

Recorde-se que a apresentadora assumiu publicamente o namoro com João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro vencedor do «Big Brother 2023» e atual concorrente do «Big Brother – Desafio Final».