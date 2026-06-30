Ao Minuto

16:42
«A Érica está a tentar, mas como eu não sou brega como ela»- Catarina Miranda e Érica em picardias novamente - Big Brother
03:30

«A Érica está a tentar, mas como eu não sou brega como ela»- Catarina Miranda e Érica em picardias novamente

16:37
«O que ela merecia era…»: Francisco Monteiro dispara ao falar de Catarina Miranda - Big Brother
02:10

«O que ela merecia era…»: Francisco Monteiro dispara ao falar de Catarina Miranda

16:13
Sónia perde a cabeça com Luís e a tensão explode - Big Brother
06:26

Sónia perde a cabeça com Luís e a tensão explode

16:04
Miranda entra em confronto aceso com Luís e acusa-o de falta de coragem: «És fraco» - Big Brother
04:22

Miranda entra em confronto aceso com Luís e acusa-o de falta de coragem: «És fraco»

15:59
Luís perde a paciência com Miranda e dispara: «Estão a tentar queimar os outros» - Big Brother
06:04

Luís perde a paciência com Miranda e dispara: «Estão a tentar queimar os outros»

15:46
«Ela desfila, é bonita, é cheirosa, mas não vai passar disso…»: Vera não poupa nas palavras e revela quem nunca devia ter entrado - Big Brother
04:49

«Ela desfila, é bonita, é cheirosa, mas não vai passar disso…»: Vera não poupa nas palavras e revela quem nunca devia ter entrado

15:34
Sónia não resiste às saudades do exterior e protagoniza momento hilariante - Big Brother
07:05

Sónia não resiste às saudades do exterior e protagoniza momento hilariante

14:46
«A Teresa está sentida contigo»: Joana Albuquerque e Érica avisam Helena em relação a um olhar que está a gerar burburinho - Big Brother
09:43

«A Teresa está sentida contigo»: Joana Albuquerque e Érica avisam Helena em relação a um olhar que está a gerar burburinho

14:05
Conversa sobre filhos leva Francisco Monteiro a fazer uma revelação bombástica sobre a relação com a namorada - Big Brother
01:54

Conversa sobre filhos leva Francisco Monteiro a fazer uma revelação bombástica sobre a relação com a namorada

13:48
Jéssica e Ana na má língua sobre este concorrente: «Dá-me gozo. Acha que eu sou parvinha...» - Big Brother
03:10

Jéssica e Ana na má língua sobre este concorrente: «Dá-me gozo. Acha que eu sou parvinha...»

13:30
Concorrentes apontam o dedo à estratégia de Diogo Cunha: «Para mim vai sair no domingo...» - Big Brother
02:24

Concorrentes apontam o dedo à estratégia de Diogo Cunha: «Para mim vai sair no domingo...»

13:11
Joana Sobral e Diogo Cunha estão cada vez mais próximos e até já definem estratégias em consenso - Big Brother
02:43

Joana Sobral e Diogo Cunha estão cada vez mais próximos e até já definem estratégias em consenso

13:02
Luís Gonçalves passa-se completamente com David Maurício e acusa-o de procurar o confronto - Big Brother
02:45

Luís Gonçalves passa-se completamente com David Maurício e acusa-o de procurar o confronto

12:54
Luís Gonçalves e Joana Sobral em despique aceso: «Tu levantas a voz...» - Big Brother
08:03

Luís Gonçalves e Joana Sobral em despique aceso: «Tu levantas a voz...»

12:43
«Mas quem são os fortes?»: Joana Sobral confronta David Maurício - Big Brother
03:18

«Mas quem são os fortes?»: Joana Sobral confronta David Maurício

12:39
David Maurício foi um erro de casting? Descubra as opiniões controversas dos nomeados - Big Brother
07:05

David Maurício foi um erro de casting? Descubra as opiniões controversas dos nomeados

12:20
Vai ser sancionado? David Diamond não cala a revolta com mal entendido - Big Brother
03:02

Vai ser sancionado? David Diamond não cala a revolta com mal entendido

12:05
Pedro Fonseca faz massagem de relaxamento a Joana Sobral e o momento é de chorar a rir: «Sai espírito» - Big Brother
01:20

Pedro Fonseca faz massagem de relaxamento a Joana Sobral e o momento é de chorar a rir: «Sai espírito»

11:54
De coração cheio: Vera abre o coração e fala sobre a sua nova relação - Big Brother
02:28

De coração cheio: Vera abre o coração e fala sobre a sua nova relação

11:31
Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage - Big Brother

Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage

11:24
Catarina Miranda provoca Francisco Monteiro e até fala em agressão: «Empurrar mulheres...» - Big Brother
03:25

Catarina Miranda provoca Francisco Monteiro e até fala em agressão: «Empurrar mulheres...»

11:19
«Como dois ovos e não como mais nada hoje»: Pedro Fonseca não dá descanso aos colegas e a discussão escala - Big Brother
02:04

«Como dois ovos e não como mais nada hoje»: Pedro Fonseca não dá descanso aos colegas e a discussão escala

10:59
Por esta ninguém esperava: Jéssica dá uma aula de treino militar - Big Brother
02:53

Por esta ninguém esperava: Jéssica dá uma aula de treino militar

10:33
Vera vai em peso para "cima" e Francisco Monteiro e a discussão escala: «Devias agradecer-me por teres falado...» - Big Brother
02:01

Vera vai em peso para "cima" e Francisco Monteiro e a discussão escala: «Devias agradecer-me por teres falado...»

10:15
Noite atribulada resultou numa picardia épica entre Helena e Luís: «Pareces um motor a trabalhar...» - Big Brother
01:26

Noite atribulada resultou numa picardia épica entre Helena e Luís: «Pareces um motor a trabalhar...»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«A Érica está a tentar, mas como eu não sou brega como ela»- Catarina Miranda e Érica em picardias novamente

Há 4 min

«O que ela merecia era…»: Francisco Monteiro dispara ao falar de Catarina Miranda

Há 9 min

Sónia perde a cabeça com Luís e a tensão explode

Há 33 min

Miranda entra em confronto aceso com Luís e acusa-o de falta de coragem: «És fraco»

Há 42 min

Luís perde a paciência com Miranda e dispara: «Estão a tentar queimar os outros»

Há 47 min

«Ela desfila, é bonita, é cheirosa, mas não vai passar disso…»: Vera não poupa nas palavras e revela quem nunca devia ter entrado

Há 1h e 0min

Sónia não resiste às saudades do exterior e protagoniza momento hilariante

Há 1h e 12min

«A Teresa está sentida contigo»: Joana Albuquerque e Érica avisam Helena em relação a um olhar que está a gerar burburinho

Há 2h e 0min

Conversa sobre filhos leva Francisco Monteiro a fazer uma revelação bombástica sobre a relação com a namorada

Há 2h e 41min

Jéssica e Ana na má língua sobre este concorrente: «Dá-me gozo. Acha que eu sou parvinha...»

Há 2h e 58min

Concorrentes apontam o dedo à estratégia de Diogo Cunha: «Para mim vai sair no domingo...»

Há 3h e 16min

Joana Sobral e Diogo Cunha estão cada vez mais próximos e até já definem estratégias em consenso

Há 3h e 35min

Mais Vistos

08:56

Cristina Ferreira comenta utilização do seu nome nas provocações dos concorrentes a Francisco Monteiro

Hoje às 10:03

Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage

Hoje às 11:31

Liliana Oliveira foi submetida a cirurgia estética e mostra-se na clínica: «Realizei um dos meus sonhos»

Hoje às 09:21

Iury Mellany e Daniel Monteiro rumam ao paraíso em lua de mel. E é um dos destinos mais desejados e luxuosos do mundo

Ontem às 11:49
03:25

Catarina Miranda provoca Francisco Monteiro e até fala em agressão: «Empurrar mulheres...»

Hoje às 11:24
Ver Mais

Notícias

SURPRESA! Ex-concorrente do Secret Story casou-se em segredo: veja as primeiras imagens

Há 3h e 40min

Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage

Hoje às 11:31

Dylan Fonte anuncia desaparecimento e pede ajuda: «Desapareceu hoje na zona de Vila Fria»

Hoje às 10:16

Liliana Oliveira foi submetida a cirurgia estética e mostra-se na clínica: «Realizei um dos meus sonhos»

Hoje às 09:21

Discussão no Big Brother All Stars acaba com Érica Silva a insultar Catarina Miranda: «És uma grande cabra!»

Ontem às 21:48
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

SURPRESA! Ex-concorrente do Secret Story casou-se em segredo: veja as primeiras imagens

Há 3h e 40min
06:32

Conheça a Associação Coração Santola: O projeto solidário de Vanessa

Hoje às 11:55
06:50

Vanessa mostra-se surpreendida com ex-concorrente do Big Brother Verão: «Já percebi que veio cá para fora contra mim»

Hoje às 11:49
02:10

Em primeira mão - As imagens do casting de Vanessa

Hoje às 11:36
04:40

Cristina Ferreira confronta Vanessa sobre Boris: «A tua cabeça bloqueava porque ele era casado?»

Hoje às 11:33
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

8 set, 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

8 set, 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

8 set, 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Depois de "está certo!", o que vem em "Roda da Sorte"? Cristina Ferreira responde!

Há 3h e 59min

"És uma grande cabra!": após forte insulto a Catarina Miranda, equipa da concorrente toma decisão... inesperada!

Hoje às 10:26

Cristina Ferreira fala sobre a mulher de Boris e faz confissão: «Ficou um bocadinho magoada comigo»

Ontem às 14:48

"Big Brother Verão": Boris Carvalho "chocado" com ex-concorrente!

Ontem às 14:44

Fora do Big Brother Verão, Boris faz descoberta que o deixou «profundamente triste»

Ontem às 12:50
Ver Mais Outros Sites