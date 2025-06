Vânia Sá encantou nas redes sociais com fotos sensuais em biquíni durante férias de sonho

Vânia Sá viveu momentos inesquecíveis durante umas férias de luxo ao lado do namorado, num cenário tropical digno de filme. As fotografias partilhadas em maio deram que falar: entre praias de areia branca, águas cristalinas e pores do sol deslumbrantes, a ex-concorrente do Secret Story mostrou-se feliz, apaixonada e em excelente forma física nas Maldivas!

Nas imagens, Vânia surgiu com biquínis elegantes e poses sensuais, arrancando inúmeros elogios dos seguidores. A cumplicidade com o namorado também não passou despercebida, com várias fotos que revelam o lado mais romântico e descontraído do casal.

Percorra a galeria e vê todos os registos desta escapadinha de sonho, que combina estilo, amor e paisagens de fazer inveja.