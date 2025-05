Vânia Sá passa férias de luxo com o namorado num dos destinos mais caros do mundo em resort de 5 estrelas

Férias de sonho e de luxo: Vânia Sá e namorado aproveitam paraíso nas Maldivas com fotos sensuais e momentos inesquecíveis.

Vânia Sá e o namorado de longa data, André Pereira, viveram recentemente umas férias de sonho no Cocoon Maldives Resort, um hotel de 5 estrelas, nas Maldivas. A ex-concorrente do Secret Story partilhou cada momento mágico com os seguidores nas redes sociais.

O resort, localizado na deslumbrante Ilha de Ookolhufinolhu, no Lhaviyani Atoll, é o destino perfeito para quem busca luxo, conforto e uma experiência íntima com a natureza.

Além de desfrutarem das incríveis comodidades do resort — como a piscina exterior, a praia privada e o restaurante com vista para o mar cristalino —, Vânia encantou os seus seguidores com fotos de tirar o fôlego.

A empresária, vestida pela sua prórpia marca, partilhou imagens sensuais e de sonho, posando em biquíni e mostrando todo o glamour e sensualidade do paraíso tropical. As fotos capturadas nas praias de areia branca e águas turquesa não só destacam a beleza do local, mas também a confiança de Vânia, que se mostra radiante no cenário paradisíaco.

Os quartos do Cocoon Maldives, rodeados por vegetação e com divisórias de vidro que se abrem para a natureza, proporcionam uma sensação de total harmonia com o ambiente. Cada detalhe do resort foi pensado para criar o espaço perfeito para momentos de relaxamento e prazer, como os jantares à beira-mar e os passeios privados pelos recantos mais tranquilos da ilha.

O design exclusivo da propriedade, assinado por Daniele Lago, presidente e designer da marca Lago, eleva ainda mais o luxo do destino. Vânia e André, ao aproveitarem cada instante da sua estadia, não esconderam a felicidade e cumplicidade, criando memórias inesquecíveis enquanto desfrutam do melhor que as Maldivas têm para oferecer.

As redes sociais da empresária têm sido inundadas de elogios por parte dos seguidores, que ficaram encantados com as fotos e com o cenário dos sonhos.

As Maldivas estão entre os destinos mais caros do mundo, especialmente devido à sua exclusividade e luxo. O país é conhecido pelos seus resorts de 5 estrelas, muitos dos quais oferecem vilas privadas sobre a água, serviços personalizados e experiências de alto nível. A sua localização remota também faz com que os custos de transporte, como voos internacionais e hidroaviões para as ilhas, sejam elevados.

Além disso, as Maldivas oferecem uma variedade de atividades de luxo, como mergulho em recifes de corais, jantares exclusivos e spas de alta gama, o que contribui para o preço elevado. Embora existam opções mais acessíveis, o destino é, de forma geral, associado a férias de luxo e exclusividade.

📸 Veja as imagens exclusivas da estadia de luxo de Vânia Sá e André Pereira e embarque com eles neste cenário deslumbrante de férias de sonho.