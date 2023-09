Veja como está diferente a ex-concorrente Letícia Gonçalves! Não vai acreditar!

Há 14 min

Letícia Gonçalves, ex-concorrente do Big Brother 2021, tem arrasado com fotografias nas redes sociais.

Lembra-se de Letícia Gonçalves? A ex-concorrente do Big Brother 2021 tem partilhado várias fotografias nas redes sociais onde se encontra deslumbrante.

Após a participação no programa muita coisa está diferente! A ex-concorrente encontra-se agora com o cabelo muito mais comprido, no entanto, ainda antes da participação no reality show, Letícia Gonçalves era morena.

Recordamos também a avó de Letícia, Rosa, fã assumida de reality shows, que se tornou uma avó mediática!

