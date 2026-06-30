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Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final
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Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?»
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«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente
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Momento arrepiante. Esta é a mensagem do pai de Sara que a deixa completamente emocionada
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A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu
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«Deviam honrar as regras e decidiram ignorar»: Big Brother dá sanção pesada e há quem leve as mãos à cabeça
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