Verão escaldante! Ex-concorrentes dos realities fazem subir a temperatura em fato de banho e biquíni

Biquínis mínimos, curvas em destaque e olhares intensos: elas sabem como aquecer as redes sociais.

Do clássico ao atrevido: cada uma escolheu peças que revelam mais do que escondem.

Confiança à flor da pele: corpos diferentes, mas todas com uma coisa em comum — atitude explosiva.

O calor chegou e, com ele, várias ex-concorrentes dos reality shows da TVI decidiram mostrar o seu lado mais ousado nas redes sociais. Bárbara Parada, Liliana Filipa, Joana Sobral, Renata Reis e Érica Silva, entre outras, deram nas vistas com biquínis arrojados, em tons vibrantes, padrões variados e cortes que seguem as tendências mais atuais da estação.

Cada uma, com o seu estilo e forma física, provou que a verdadeira sensualidade não está no corpo, mas na atitude. Seguras de si, exibiram-se com naturalidade, elegância e personalidade — e conquistaram os fãs. Os visuais, que vão do mais clássico ao mais moderno, destacam a individualidade de cada uma e reforçam o espírito livre do verão.

As fotografias, tiradas durante momentos de lazer junto ao mar e à piscina, somam já milhares de gostos, comentários e partilhas, deixando claro que estas ex-participantes continuam a marcar presença.

Percorra a galeria que preparámos para si e descubra os visuais mais sensuais do verão partilhados por várias caras conhecidas dos reality shows da TVI, como Bruna Gomes, Liliana Filipa, Carolina Nunes e Margarida Castro, entre outras.

Veja também:

João Monteiro faz declaração de amor a Cristina Ferreira com um significado escondido - Big Brother - TVI