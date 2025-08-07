Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Depois de uns dias de férias em família, Cristina Ferreira decidiu tirar uns dias de «lua de mel» com João Monteiro e rumaram a Menorca, Espanha.

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, a apresentadora divulgou um conjunto de fotografias naquele paraíso das Baleares e mostrou-se mais apaixonada do que nunca pelo namorado. «A criar memórias. Eternas», escreveu a Diretora de Entretenimento e Ficção, na legenda da publicação, à qual acrescentou um coração roxo, que simboliza o amor com João Monteiro.

Nas imagens, Cristina Ferreira posa de vestido curto branco e a cor da indumentária não passou despercebida. «Por momentos, achei que se tinham casado e não me tinham convidado...» brincou Rubinho, um grande amigo da comunicadora. «Assim de repente pensei que tinham casado 💜 Essa foto está lindíssima 😍», escreveu ainda uma internauta.

Fora as referências ao casamento, também houve vários elogios ao casalinho. «A primeira foto… que fofos», «Eu tou encantada pela primeira foto. 💜🥹», «VOCÊS FICAM MESMO LINDOSSSSS JUNTOS ❤️», «Por momentos achei que se tinham casado… 😂❤️😬», «Só o Amor importa 💜 fazem um casal perfeito», «O que mais importa? Só o Amor 💜💜», «É a mais bonita fotografia que tem com o João», «A Cristina fica lindíssima vestida de branco...», pode ler-se nos comentários.

