Vestido curto e com grande decote. Márcia Soares dá tudo no look da gala

Márcia Soares voltou a estar em destaque em mais uma gala do Big Brother. Desta vez, a comentadora, de 31 anos, optou por um vestido Atelier Fusion. Márcia Soares escolheu um vestido curto, rosa claro, em formato balão e com um generoso decote.

Márcia Soares completou o look com o cabelo apanhado e uns brincos em forma de coração.

Percorra a galeria e veja as fotografias do look de Márcia Soares ao pormenor.

