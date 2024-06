Veja a galeria!

Foi no passado sábado, dia 8 de junho, que Francisco Macau trocou as alianças com Sara Calado. Através do Instagram dos noivos, o casal republicou vários registos do dia especial.

O ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto também partilhou uma fotografia a sair da Igreja junto com Sara Calado, recordando o dia memorável: «marido e mulher», escreveu na legenda da imagem

