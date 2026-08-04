Ex-concorrente do Big Brother "chora" morte do pai: «Fica sempre um vazio...»

Francisco Macau celebrou o 38.º aniversário, mas a data ficou inevitavelmente marcada pela ausência do pai. Nas redes sociais, o antigo concorrente do Big Brother VIP, da TVI, partilhou uma reflexão emotiva sobre o luto e a forma como a perda continua a fazer-se sentir.

«Fiz 38 anos. Quando perdemos um pai, uma mãe ou alguém que amamos, percebemos que há uma parte de nós que nunca volta a ser igual», começou por escrever, admitindo que, apesar de ser possível «sorrir, celebrar e seguir em frente», «fica sempre um vazio».

Ao longo da publicação, Francisco Macau confessou que houve um gesto simples que tornou este aniversário ainda mais difícil. «Ontem faltou-me um simples: "Parabéns, filho"», revelou, emocionando os seguidores.

Recorde-se de que o pai de Francisco Macau morreu em 2025, após vários anos a lutar contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa progressiva. Desde então, o personal trainer tem recorrido várias vezes às redes sociais para partilhar reflexões sobre o luto e manter viva a memória do pai, que continua a recordar em momentos marcantes da sua vida.