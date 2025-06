A emotiva mensagem de Francisco Macau ao pai, que partiu há um mês: «Isso tu já sabes…»

Francisco Macau perdeu o pai há um mês e deixou-lhe uma emotiva declaração nas redes sociais: «Um mês sem ti, pai. Estamos todos a cuidar da mãe. Mas isso tu já sabes. Descansa», escreveu o ex-concorrente do Big Brother.

Na caixa de comentários são várias as mensagens de força e apoio nesta hora difícil: «Muita força irmão. A educação e os valores que ele vos transmitiu ninguém os tira, por isso no fundo lembra-te sempre, o teu pai estará sempre no meio de vocês 🤍 Forte abraço!», lê-se numa das mensagens.

«Muita força Macau! Recebi uns suplementos doados pela tua família ao hospital. Venho agradecer em nome da minha família pelo gesto gratificante que tiveram em ajudar outros doentes com a mesma patologia que o teu pai tinha. Grande abraço e muita força do fundo do coração», lê-se num outro comentário.

Recorde-se que Francisco Macau perdeu o pai vítima de esclerose lateral amiotrófica. O anúncio da perda foi feito a 21 de maio nas redes sociais.

«Hoje perdi o meu Pai. O Avô. O Marido. O Amigo. O Pilar. A Imagem. O Super-herói. O Exemplo. A Alma mais nobre. Hoje perdemos tudo», escreveu. A publicação tornou-se viral, recebendo milhares de gostos e centenas de comentários.

Dias depois, Francisco Macau marcou presença no programa «Dois às 10», onde conversou com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. O personal trainer abriu o coração sobre os momentos difíceis que viveu ao lado do pai, cuja comunicação com a família, nos últimos dois anos, era feita apenas através de piscadelas de olhos.

Nos últimos quatro meses, a troca de palavras passou a ser possível graças a um dispositivo que permitia construir frases com o olhar: «Vou ser forte como o meu pai foi». Veja aqui a explicação de Francisco: