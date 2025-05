De luto, Francisco Macau faz emotiva declaração: «Hoje perdemos tudo...»

Francisco Macau de luto: “Hoje perdemos tudo”

O personal trainer e ex-concorrente do Big Brother Famosos está a viver um momento de profunda dor com a morte do pai.

Francisco Macau recorreu esta quarta-feira às redes sociais para partilhar com os seguidores a triste notícia do falecimento do pai. No Instagram, publicou uma fotografia comovente e deixou uma mensagem emotiva, onde expressa a dor da perda e a importância que o pai teve na sua vida.

“Hoje perdi o meu Pai. O Avô. O Marido. O Amigo. O Pilar. A Imagem. O Super-herói. O Exemplo. A Alma mais nobre. Hoje perdemos tudo.”

A publicação, marcada pela emoção, rapidamente gerou uma onda de solidariedade por parte de fãs, amigos e figuras públicas, que deixaram mensagens de apoio nos comentários.

Francisco Macau ficou conhecido do grande público pela participação em reality shows como Big Brother Famosos, e é também uma figura ativa nas redes sociais, onde partilha momentos da sua vida pessoal e profissional.