Já sabemos o sexo! Francisco Macau vai ser pai novamente e Cláudio Ramos fica sem palavras com o nome escolhido

Momento difícil: Francisco Macau falou, emocionado, sobre os últimos momentos do pai, que comunicava apenas com os olhos.

Pai outra vez: O ator revelou que vai ser pai novamente e que vem aí uma menina.

Uma menina: Já há dois nomes em cima da mesa: Maria Madalena e Maria da Alma.

Menos de uma semana após perder o pai, vítima de esclerose lateral amiotrófica, Francisco Macau marcou presença no programa Dois às 10, esta terça-feira, 27 de maio, para uma conversa emotiva com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O personal trainer partilhou detalhes tocantes dos últimos momentos vividos com o pai, que há dois anos já não conseguia falar: «A comunicação era feita por piscadelas de olhos», contou Francisco, acrescentando que, nos últimos quatro meses, o pai comunicava através de um dispositivo que construía frases com o olhar.

Num misto de dor e esperança, Francisco revelou também uma notícia feliz que enche o coração da família: vai ser pai novamente. O ator revelou o sexo do bebé — vem aí uma menina, que se irá juntar à filha mais velha, Maria Luísa. Quanto aos nomes possíveis, Francisco adiantou duas opções: Maria Madalena e Maria da Alma. Cláudio Ramos, emocionado, confessou: «Maria da Alma é muito lindo.»

A entrevista emocionou os espectadores e reforçou a imagem de Francisco Macau como um homem de sentimentos profundos e grande ligação à família.

Veja também:

Declaração de amor anónima apanha Diogo Alexandre de surpresa: «Não estava à espera...» - Big Brother - TVI