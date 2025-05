O relato arrepiante de Francisco Macau sobre os últimos dias com o pai: «Comunicávamos com piscar de olhos»

Menos de uma semana após a perda do pai, vítima de esclerose lateral amiotrófica, Francisco Macau marcou presença no programa «Dois às 10» esta terça-feira, dia 27, onde conversou com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. Em direto, o personal trainer abriu o coração sobre os momentos difíceis que viveu ao lado do pai, cuja comunicação com a família, nos últimos dois anos, era feita apenas através de piscadelas de olhos.

Nos últimos quatro meses, a troca de palavras passou a ser possível graças a um dispositivo que permitia construir frases com o olhar: «Vou ser forte como o meu pai foi». Veja aqui a explicação de Francisco:

Durante a conversa no matutino da TVI, Francisco Macau partilhou ainda um momento de esperança e alegria: está à espera do segundo filho. Será uma menina e, apesar da dor que atravessa, o anúncio do sexo do bebé trouxe um sorriso ao rosto do personal trainer. Os nomes em cima da mesa são Maria Madalena e Maria da Alma, sendo que este último conquistou Cláudio Ramos, que reagiu em direto: “Maria da Alma é muito lindo.” A notícia rapidamente se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais, unindo tristeza e esperança num momento que tocou profundamente o público.

Recorde-se que no Instagram, dia 21 de maio, Francisco despediu-se do pai: «Hoje perdi o meu Pai. O Avô. O Marido. O Amigo. O Pilar. A Imagem. O Super-herói. O Exemplo. A Alma mais nobre. Hoje perdemos tudo». A publicação tornou-se viral, recebendo milhares de gostos e centenas de comentários emocionados de fãs e figuras públicas. Nomes como Cristina Ferreira, Zé Lopes, Ruben Boa Nova, Elisabete Moutinho e Gonçalo Quinaz não ficaram indiferentes ao desabafo de Macau. «Meu Macau, abraço-te com força ❤️», comentou Zé Lopes, ao passo que Cristina apenas escreveu: «Querido Francisco ❤️».

Veja também:

Declaração de amor anónima apanha Diogo Alexandre de surpresa: «Não estava à espera...» - Big Brother - TVI