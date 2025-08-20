Este é o significado especial do nome da segunda filha de Francisco Macau. Cláudio Ramos ficou rendido

Francisco Macau e Sara Calado foram pais pela segunda vez. O personal trainer e a mulher deram as boas-vindas a uma menina e já partilharam a foto do bebé com os seguidores.

«Estávamos à tua espera», escreveu o ex-concorrente do Big Brother no Instagram. E foi também nesta rede social, que Francisco Macau explicou que os dois estão ainda indecisos com o nome da menina. Uma coisa é certa: Vai-se chamar Maria, tal como a primeira filha do casal.

Contudo, Francisco Macau e Sara ainda estão a decidir entre Maria Madalena ou Maria Amália. «É uma menina, que nasceu cheia de saúde. Mas ainda não escolhemos o nome. Estamos indecisos entre Maria Madalena e Maria Amália», contou o PT, que abriu uma sondagem na rede social para pedir a opinião de quem o segue diariamente.

Francisco Macau e Sara Calado são pais também de Maria Luísa, de dois anos.

O casal esteve recentemente no Dois às 10 a falar da gravidez e já nessa altura tinham várias hipóteses de nomes em cima da mesa. Uma delas, deixou Cláudio Ramos de queixo caído. Maria da Alma também esteve na lista. Cláudio Ramos mostrou-se completamente rendido a este nome. «Acho lindo!», declarou o apresentador. «É um nome intenso», atestou Cristina Ferreira.

Maria é um nome muito popular em Portugal. De origem hebraica, significa «senhora soberana», «a pura», «a amada de Deus» ou «a cheia de graça». Está muito ligado ao cristianismo.

Maria Amália também tem um significado: «A esforçada, a trabalhadora». Já Maria Madalena significa «torre» e «fortaleza».