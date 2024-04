Francisco Monteiro mostra-se «grato» e «feliz» por ser comentador do Big Brother 2024: «Estou a amar...»

A reação hilariante de Francisco Monteiro ao confronto na casa do Big Brother em direto

Francisco Monteiro, comentador do Big Brother 2024, partilhou uma mensagem nas redes sociais, esta segunda-feira, dia 1 de abril, onde desabafou como é ser comentador de um programa onde já foi concorrente.

No vídeo, ouve-se em voz off, Francisco Monteiro a fazer um balanço sobre esta nova experiência: «Estou a amar incondicionalmente esta experiência. Acho que está a ser muito bom», disse.

Na descrição da publicação, Zaza desabafou com os seguidores e deixou uma garantia: «Passei de concorrente a comentador, ainda assim nada mudou…continuo a ser exatamente o mesmo e a pensar de igual forma sobre algumas matérias».

Francisco Monteiro assegurou ainda: «O meu trabalho é dar a minha opinião, dizer aquilo que penso e sinto. Não posso agradar a todos e espero que a partir do próximo domingo consigam viver um pouco melhor com opiniões contrárias. Espero que tenham gostado e que se estejam a divertir. Para a semana, se Deus quiser, há mais. Enjoy the journey».