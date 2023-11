Dinâmica do Pódio gera conflito entre os concorrentes e Francisco Monteiro! Saiba tudo

Foi na noite passada, 1 de novembro, que durante uma dinâmica entre os concorrentes numa tomada de posição, gerou alguma discórdia entre alguns concorrentes.

Na vez de André Lopes, o concorrente escolheu Francisco Monteiro para fora da final, frisando que não se identifica com o seu jogo e com a sua personalidade: «O facto de ser bom jogador, não quer dizer que eu não me identifique com o tipo de jogo dele e não me identifico, não só com o jogo dele como de personalidade, somos muito opostos. Tem de haver aqui um meio termo entre o que é o jogador e quem é a pessoa».

«Não me parece ser uma pessoa ambiciosa. Uma pessoa que não tem espírito de equipa e que prejudica o grupo, é uma pessoa que não tem muito espírito de competitividade», acrescentou.

«Uma pessoa que é também muito impulsiva e que o pode levar a ter certas reações, não me parece ser uma pessoa merecedora do título de vencedora do Big Brother», concluiu.

Francisco Monteiro mostrou-se revoltado com as palavras de André e atirou: «Quem és tu para dizeres que não sou uma pessoa ambiciosa?» «Tu falas daí do espírito de equipa, mas andas aí com as tuas comidinhas diferentes todos os dias».

«Não afeta a dinâmica do grupo», ripostou André Lopes

Ao longo da justificação de André Lopes, Francisco Monteiro mandou algumas «bocas» para o concorrente. Veja tudo:

A vez de Francisco Monteiro no Pódio, também deu que falar. O concorrente escolheu para primeiro lugar Zé Pedro: «Lá fora devem ver o que eu não vejo cá dentro. Ele tem o poder de argumentação de um nenúfar e ainda assim vai ficando», justificou.

Em segundo lugar, André Lopes: «É o oposto de mim, consegue fazer as coisas de uma forma muito dissimulado, não muito transparente, vai levando a água ao seu moinho».

Fora da final, escolheu-se a si mesmo. Após a sua justificação, Anastasiya atirou ao concorrente: «Acho que te estás a fazer de coitadinho...».

Já no Pódio de Márcia Soares, a concorrente escolheu Francisco Monteiro para fora da final e gerou alguma discórdia entre os dois. No final das justificações de Márcia, Monteiro atirou: «Só para ficar claro o meu nome não é Monteiro, o meu nome é Francisco».

«Eu chamo-te de Monteiro, faço o que eu quiser», frisou Márcia. Veja tudo aqui: