Após atingir marco especial, Francisco Monteiro faz agradecimento: «Os melhores dias da minha vida»

Francisco Monteiro venceu esta edição do «Big Brother 2023» e recorreu às redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido do público nestes últimos dias, numa altura em que alcançou os 100 mil seguidores no Instagram.

«É impossível acompanhar este ritmo frenético mas têm sido também os melhores dias da minha vida, e apenas assim é graças a todos vocês que caminharam comigo lado a lado nestes últimos meses, que fizeram de mim um vencedor e pleno de felicidade», começou por referir.

O grande vencedor acrescentou: «Tenho sentido imenso o vosso apoio, amor, carinho e a forma como mudei os últimos meses de vida de tantos de uma forma tão positiva».

«Tem sido uma viagem a um ritmo alucinante mas também a melhor da minha vida e mais uma vez vos agradeço muito por isso», escreveu ainda Francisco Monteiro na mesma publicação, que somou muitos comentários positivos.

O ex-concorrente rematou o agradecimento com uma promessa muito especial: «Somos 100k e gostava de poder dar uma beijuta a cada um de vocês, não sendo possível estou a começar a responder às mensagens e entretanto, amanhã sem falta farei um direto com todos vocês!».