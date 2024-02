Francisco Monteiro comenta reencontro polémico com Joana Sobral, após desistir do Desafio Final!

Irreconhecível! Veja como era Francisco Monteiro antes de entrar no Big Brother

No «Em Família» deste sábado, 3 de fevereiro, Francisco Monteiro fez um balanço da sua prestação no Big Brother - Desafio Final e foi desafiado a responder a perguntas feitas pelos fãs nas redes sociais.

Entre várias curiosidades deixadas sobre a sua prestação no Big Brother - Desafio Final, uma das seguidoras do programa questionou: «Como reages ao facto de seres um foco da imprensa, ao ponto de seguirem a tua vida e os encontros que tens com os teus amigos?»

Francisco Monteiro reagiu às imagens que foram divulgadas de um encontro que teve com Joana Sobral, após a sua desistência do Big Brother – Desafio Final.

«Logo aí demonstro a minha inocência. Não topei nada. Zero. Depois, soube que eles me seguiram desde que saí da casa (…) Fui jantar num restaurante durante duas horas e eles continuaram sempre lá. Estavam à procura de alguma coisa», começou por explicar.

«Não tenho nada a esconder, absolutamente nada. Nunca pensei nisso. Esse é o ponto fulcral. Até porque todos os outros ex-concorrentes têm as suas amizades (…) Tentam criar alguma coisa com aquilo, mas não faz sentido», acrescentou.