Francisco Monteiro recusa-se montar a árvore de Natal com a presença de Joana e Márcia! Saiba tudo

Concorrentes em êxtase com roupa de Natal que receberam da família!

Já é Natal no Big Brother! Concorrentes em êxtase ao fazer a arvóre. Veja as reações!

Francisco Monteiro: «Não me entra na cabeça poder montar uma árvore de Natal com uma Joana ou uma Márcia»

Na casa do Big Brother, os concorrentes foram surpreendidos com uma grande atividade: fazerem a árvore de Natal! Com músicas natalícias e vários abraços, os concorrentes finalizaram a árvore de Natal sem a ajuda de Francisco Monteiro que se isolou de todos.

Todos os concorrentes mostraram-se bastante entusiasmados exceto Francisco Monteiro. O concorrente recusou-se a montar a árvore: «Eu não faço parte do lote de pessoas que faz fretes e que finge coisas, para mim não faz sentido», disse, no confessionário.

Francisco Monteiro justificou o motivo de se ter isolado dos restantes colegas: «Nem sequer me entra na cabeça poder montar uma árvore de Natal com uma Joana ou com uma Márcia depois de tudo o que tem acontecido», frisou.