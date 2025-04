Francisco Monteiro em famoso programa espanhol. Sim, aconteceu e contamos-lhe tudo

Francisco Monteiro apareceu numa recente emissão do programa de televisão espanhol "El Chiringuito de Jugones", no qual existem debates futebolísticos.

O que é este programa? El chiringuito de Jugones é um programa de televisão espanhol de debate futebolístico no qual se discute a atualidade das principais equipas da liga espanhola, essencialmente FC Barcelona e Real Madrid CF.

Zaza surgiu num vídeo, no qual pede "calma", e esse momento foi utilizado numa conta do X associada ao Barcelona. A certa altura, o referido meme foi exibido no formato apresentado por Josep Pedrerol.

«Nunca pensei que este programa tivesse tão bom gosto», escreveu o vencedor do Big Brother 2025.

Veja, agora, a imagem.