Inesperado! Francisco Monteiro assume: «É difícil para quem está ao meu lado…»

Francisco Monteiro, grande vencedor do Big Brother 2023, fez uma confissão inesperada sobre si e as pessoas que lidam consigo. Tudo aconteceu no podcast do também ex-concorrente, Leomarte Freire.

O postcast, chamado 'Conversa Imperfeita', já vai na segunda temporada e Francisco Monteiro foi o primeiro convidado da mesma: «Quem é o Francisco Monteiro, quando ninguém está a ver?», questionou Leomarte.

«Digo muitos palavrões. Muitos! Sou, quer dizer, não sou insuportável, mas sou muito reativo. A culpa é dos outros, sempre», disse Francisco entre muitas gargalhadas.

O nortenho continuou: «No trânsito, os impropérios são muitos. Acho que as pessoas, em Portugal - e eu também -, muitas vezes conduzem muito mal. Ou então fogem às regras. A questão da faixa da esquerda, nas rotundas ninguém sabe... Sou daquelas pessoas que aguenta uma vez. À segunda, já estou a espingardar para todo o lado».

«É difícil para quem está ao meu lado. Isto é quase como se fosse uma doença que se pega, no sentido de piorar o dia das pessoas», afirmou ainda Francisco Monteiro, a rir bastante.

A certa altura, Leoamarte perguntou: «Não tens medo de ter um AVC?» e Francisco respondeu prontamente: «Acho que, se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Claro que pode acontecer, mas depois de tanto grito e frustração que já passei no desporto, acho que não».