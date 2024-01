Francisco Monteiro já namorou com uma conhecida jornalista portuguesa. Saiba tudo!

Francisco Monteiro foi o grande vencedor do «Big Brother 2023» e esta quinta-feira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa com o mesmo nome, comentando o jogo e algumas polémicas que já se desenvolveram cá fora.

Francisco acabou por falar da sua vida amorosa, recordando a primeira namorada que teve e que é agora uma conhecida jornalista portuguesa: «A minha primeira namorada é uma pessoa que é muito minha amiga hoje em dia e que está ligada à televisão. Não está nesta estação», contou.

Trata-se da jornalista Nelma Serpa Pinto, segundo revelou depois Francisco Monteiro, adiantando também que mesmo depois de terminado o namoro, os dois mantiveram uma relação de amizade, que continua atualmente: «É muito minha amiga desde sempre», reiterou.

Na conversa houve ainda espaço para se falar da relação de Francisco com Márcia Soares. Goucha questionou o vencedor sobre o que sentiu em relação à colega dentro do programa: «Obviamente que se percebe que eu gostei da Márcia, ainda hoje se fala disso», disse. «Você gosta da Márcia?», questionou o apresentador.

Francisco Monteiro admitiu: «Claro que sim, se não, não tinha ficado tão atrapalhado lá dentro aquilo foi uma pedra no meu caminho (…) eu queria entrar sozinho e sair sozinho e fui condicionado tantas vezes, porque realmente era alguém que eu queria proteger cá dentro», esclareceu o vencedor do Big Brother 2023.

Francisco Monteiro garantiu ainda ter sentimentos por Márcia: «Eu sinto exatamente a mesma coisa que sentia lá dentro (…) mexe com o meu coração, de certeza», acrescentou ainda.

O vencedor comentou ainda o jogo e algumas polémicas que já se desenvolveram cá fora. Uma delas diz respeito a algo que Francisco terá dito numa entrevista, de só frequentar o «De Vela» - bar de Márcia Soares em Ermesinde – se receber dinheiro para isso. Goucha questionou o vencedor e ele não tardou em esclarecer tudo.

«Ainda bem que falou disso. Falaram nas revistas… eu dei uma entrevista depois da entrevista que tive com a Cristina no «Dois às 10» e eu estava a ironizar a situação, é assim que eu levo a minha vida, vou-me divertir», começou por explicar.

Francisco Monteiro continuou: «Estou a ironizar a situação e depois aquilo vem numa revista como se eu estivesse a dizer ‘se me pagarem eu vou, se não, não vou’. E portanto vou evitar falar com revistas, se não já sei o que é que vai acontecer».

«Eu não fazia parte disto e portanto se calhar tenho que ter um bocadinho mais de cuidado, porque nem toda a gente me quer bem e eu tenho de ter cuidado com isso», rematou Francisco Monteiro na mesma entrevista.