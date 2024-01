Goucha termina a primeira parte da conversa com Francisco Monteiro gritando: «E viva a Márcia!»

Francisco Monteiro, vencedor do «Big Brother», esteve esta tarde à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço do seu percurso na casa mais vigiada do País e como está a ser a sua vida após o programa.

O nortenho fez um balanço sobre como está a ser a vida cá fora: «Eu não planeei nada, muito se falou do tamanho da mala, a que eu entrei na casa (…) queria muito ganhar o programa, mas sabia que muita gente não ia gostar de mim», explicou.

«Caso ficasse nomeado (na primeira semana) poderia sair, porque podia haver muita gente a não gostar de mim (...) e hoje, olho-me de uma maneira diferente», garantiu Francisco Monteiro.

Manuel Luís Goucha termina a primeira parte do programa gritando: «E viva a Márcia!»