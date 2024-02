Francisco Monteiro é alvo de comentários negativos e reage de forma inédita! Veja tudo

Francisco Monteiro, regressou à casa mais vigiada do País no dia 14 de janeiro e desde a sua entrada que protagonizou vários conflitos com Miguel Vicente. Para além dos desentendimentos, destacaram-se também os momentos carinhosos com Márcia Soares, que entrou como convidada durante apenas uma semana.

No dia 29 de janeiro, o concorrente decidiu desistir do programa frisando que chegou ao limite: «(...) Desta vez não havia mesmo nada a fazer (...) vou tentar viver a minha vida desta vez, está na altura de dar um passo atrás porque neste momento não me sinto minimamente feliz».

O concorrente tem um leque muito grande de fãs, já conta com 196 mil seguidores no Instagram e 9083 seguidores no X (antigo Twitter).

Ainda neste domingo, dia 4 de fevereiro, o vencedor do Big Brother 2023 foi alvo de comentários negativos no X, antigo Twitter: «És e sempre serás um falhado ressabiado», atacou uma internauta, enquanto outra pessoa escreveu: «Com que então o Zé leitão (FM) mete-se a fazer tweets na expulsão de um jogador... Desiste e ainda está aí a mandar postas de pescada. Vai trabalhar, flácido, ou então vai partir outro WC ou agredir pessoas. Leitão a ser leitão.».

Francisco Monteiro não ignorou os comentários e respondeu de forma icónica: com um emoji de duas mãos a formar um coração.