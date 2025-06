Francisco Monteiro vai estar 'afastado' do comentário do Big Brother: Saiba quando e porquê!

Francisco Monteiro vai ausentar-se durante uns dias e, por isso, não vai comentar os segmentos do Big Brother 2025, pelo menos durante a próxima semana.

A revelação foi feita pelo próprio, através das redes sociais, onde explicou o porquê. «Dizer-vos que, na próxima semana, estarei em Espanha (essencialmente para treinar para o campeonato nacional)», começou por dizer Zaza. «Como tal, terão uma semana de férias dos meus comentários», acrescentou.

Pode ver aqui a publicação em causa:

Francisco Monteiro revela 'fobia' inesperada

Francisco Monteiro foi o primeiro convidado da segunda temporada do podcast Conversa Imperfeita, conduzido por Leomarte Freire, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8. O comentador do Big Brother falou sobre o futuro e admitiu que tem «um medo gigante».

«Sempre que pensar no futuro terei sempre medo», começou por dizer Zaza, como é carinhosamente tratado, em resposta ao anfitrião do podcast, que o questionou sobre se tem «mais esperança ou mais medo» quando pensa no que aí vem.

«Eu tenho um medo que me pelo de morrer. É absurdo mesmo. Aliás, não consigo, sequer, falar disso. É assustador a forma como penso nas coisas e o quanto me afeta», prosseguiu Francisco Monteiro. «Tenho feito esta pergunta a pessoas mais próximas, se têm medo de morrer. E o melhor melhor amigo disse-me: 'Absolutamente nada. Tenho uma felicidade enorme em estar vivo e de boa saúde, quando tiver de ser, será'. Eu não consigo perceber como é que é possível», acrescentou.

O vencedor do Big Brother 2023 justificou porque é que se sente assim em relação ao tema. «Há aqui um balanço entre a vontade de viver, a sede de viver e o medo de morrer. A vontade de viver deve ser maior do que o medo, e eu acho que para mim o medo ainda se sobrepõe», afirmou.

Leomarte Freire aproveitou para provocar Zaza. «Tenho uma má notícia para te dar, é que um dia todos morremos», atirou, entre risos.

Veja aqui o episódio do podcast e, em particular, este momento, a partir do minuto 38: